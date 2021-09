“Eri il top”. Gabriella Pession: il sorriso più bello del cinema italiano. Il fascino della semplicità – FOTO

Gabriella Pession. L’attrice italiana che più di tutte sta ottenendo un successo straordinario all’estero, impegnata in serie tv statunitensi di primo piano. Talento e fascino puro

Nata in Florida nel 1977, Gabriella Pession è un’attrice italiana (i genitori sono originari della Valle d’Aosta) che ha ottenuto già da tempo grande riconoscimento nella piazza dello show business internazionale.

La sua carriera nel mondo della recitazione è avvenuta come seconda scelta, mai avrebbe pensato che potesse diventare la sua ragione di vita. Ha iniziato, infatti, l’attività agonistica nel mondo dello sport, era una promessa del pattinaggio artistico ma un infortunio in età adolescenziale l’ha costretta ad abbandonare le competizioni. Tuttavia, come ha rivelato poi in futuro, l’esperienza sportiva ha fatto sviluppare in lei un forte valore nella la disciplina.

Gabriella Pession: l’italiana più richiesta negli Stati Uniti

Dopo il diploma ottenuto al liceo scientifico, Gabriella Pession iniziò a ottenere i primi ingaggi come modella ma deve il suo debutto sul grande schermo a Leonardo Pieraccioni. Nel 1997 il regista toscano la diresse nel successo “Fuochi d’artificio” e due anni dopo l’ha riconfermata nel cast de “Il pesce innamorato”. Nel tempo ha lavorato con altri registi di fama indiscussa come Francesco Apolloni, Lina Wertmüller, Carlo Verdone e Carlo Vanzina.

In Italia è conosciuta per due fiction che hanno raccolto consenso diffuso da parte del pubblico come “Capri” e “La porta rossa”. All’estero ha vinto il Premio America della Fondazione Italia USA nel 2015; ai giorni d’oggi è nel cast dell’acclamata serie tv statunitense “Station 19”, spin-off di “Grey’s Anatomy” (opera di cui è star il marito, l’attore Richard Flood, padre di suo figlio Giulio).

Ha ricoperto ruoli importanti per altre serie straniere come “Wilfred” e “Crossing Lines” lavorando accanto ad attori di fama internazionale Elijah Wood e Donald Sutherland.

Gabriella Pession è apparsa recentemente sul red carper della 78esima Mostra del cinema di Venezia con un meraviglioso tailleur bianco dalle rifiniture argentate e sandali con vertiginosi tacchi a spillo. Un vero incanto per gli occhi, fascino allo stato puro, eleganza e raffinatezza degni di una vera diva: “A Venezia eri il top” – le scrive un fan sul suo profilo Instagram ancora oggi, a distanza di giorni.

Gabriella Pession ha un seguito sul popolare social network di quasi 200mila follower. É nota per la riservatezza sulla sua vita privata, tuttavia ogni tanto concede qualche scatto insieme a marito e figlio. Offre inoltre qualche squarcio principalmente degli impegni di lavoro. L’ultima foto rilasciata la vede a Trieste: un panorama marino alle sue spalle, il vento le scompiglia i capelli e il suo sorriso splendente illumina l’immagine.