La showgirl conduce delle giornate davvero intense, ieri finalmente ci ha svelato come si svolgono tramite un lungo elenco nell’ultimo post Instagram.

Il suo cv riporta a caratteri cubitali “attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana”. Parliamo di Ambra Angiolini classe 1977 volto amato e molto noto del piccolo schermo fin da giovanissima quando appena quindicenne esordisce in “Bulli e Pupe” e poi debutta nella stagione 1992/1993 nel programma “Non è la Rai” che ne ha decretato la popolarità indiscussa.

Attivissima sui social Ambra appare sempre stra impegnata nelle sue attività quotidiane, la vediamo correre da un posto all’altro senza sosta come una trottola, finalmente ha messo un punto fermo e ci ha raccontato (confessandosi) come si svolge una sua giornata tipo. Una donna come tante, con un’attività lavorativa ed una famiglia (con annesso cane) da seguire. Curiosi?

Ambra Angiolini rivela tutto ai fan, una di noi!

L’ultimo post Instagram la immortala con le cuffie alle orecchie e il microfono davanti la bocca al timone de “Le mattine di Radio Capital” dalle 11 alle 12. Forse in queste settimane con la ripresa anche della scuola sono stati molti i fan che le hanno chiesto di raccontare come fa a conciliare tutte le attività quotidiane e domestiche.

Lei è stata di parola e la didascalia rilasciata smentisce ogni curiosità e la fa apparire una normale donna come tutte, indaffarata e preoccupata di mettere su la cena per la famiglia. Ecco le sue parole:

“Ore 6:45, suona la sveglia. Mi preparo, porto caneTina a spasso, prendo la colazione e torno a casa. Prendo Jolanda e la porto a scuola. Mi fermo ancora a prendere un caffè e finalmente entro in radio…C’è @stefisacci che annega in un oceano di cose da fare, brioche e tramezzini. Mi siedo alla scrivania vicina e iniziamo a ridere. Chiamiamo chiunque, alcuni ci rispondono e altri no. Scelgo la poesia. Andiamo giù, incontriamo l’altra parte del trio… #maurinomaipiùsenza. Entra #lucasacchi e ci ripete ‘Nessuno di voi sta bene’. Si, è vero”

Poi prosegue nella sua lunga descrizione: “Ridiamo ancora. Ore 11:08, si accende il microfono e BOOM! Ore 12:00, finisce il programma. Si torna a lavorare in redazione almeno fino alle 12:50. Scappo e torno a prendere Jolanda a scuola. La giornata va avanti, vado in teatro alle prove, esco e faccio la spesa, risolvo pratiche di varia natura e altre probabilmente non le risolverò mai…sono felice”.

Il post ottiene oltre 23mila like e commenti entusiasti da parte della sua community (soprattutto femminile): “Sei una di noi”, “Sei praticamente “la donna perfetta”, “Si vede 😍 e non c’è niente di più potente di una donna-mamma felice! Vai Ambra 🔥🙌Volaaaa ❤️”.