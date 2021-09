Barbara Palombelli e il discorso aberrante sul femminicidio: web in rivolta

Barbara Palombelli nelle ultime ore è finita nelle polemiche a causa di un discorso sul femminicidio che ha fatto durante l’ultima puntata di Forum

Barbara Palombelli è finita nelle polemiche a causa di alcune frasi aberranti che ha detto durante l’ultima puntata di Forum. Una frase che nelle ultime ore ha fatto davvero il giro dei social. Nel tribunale più famoso della televisione si è presentata Rosa, una donna che ha chiesto la separazione dal marito per essere stata negli anni sottoposta a violenze e umiliazioni. Rosa chiede un mantenimento e di ottenere la casa coniugale. Il caso è stato introdotto dalla conduttrice con un discorso che ha fatto rabbrividire tutti.

Barbara Palombelli, il discorso sul femminicidio scatena la polemica sui social

“Qui parliamo della rabbia tra moglie e marito. Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti. Sette donne uccise, presumibilmente da sette uomini. A volte però è lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, oppure c’è stato un comportamento esasperante o aggressivo anche dall’altra parte?” chiede la padrona di casa. “Questa è una domanda che dobbiamo farci per forza, in questa sede soprattutto perché siamo in un tribunale e vanno esaminate tutte le ipotesi“. Nel giro di pochissimi minuti, il filmato della conduttrice ha fatto il giro del mondo di Instagram e di Twitter. C’è chi ha protestato dicendo che dovrebbe essere licenziata dalla televisione, perché non dovrebbe dire queste cose dove tutti possono ascoltarla. Sono stati davvero in pochi a supportarla e a darle ragione.

“La Palombelli ha affermato che gli uomini vanno giustificati, che potrebbe esserci una ragione dietro ai loro comportamenti violenti, che potrebbe esserci una ragione per il femminicidio” ha affermato qualcuno sui social.