Tragedia sulla pista dei go kart: ragazzo muore sotto gli occhi degli amici

Un ragazzo di 27 anni è morto nella serata di ieri dopo essere stato colto mentre guidava un go kart su un circuito di Sarno, comune in provincia di Salerno.

Doveva essere una serata all’insegna della spensieratezza da trascorrere sulla pista dei go kart, ma è invece è culminata in tragedia. È accaduto ieri sera a Sarno, in provincia di Salerno, dove un ragazzo è deceduto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era al volante di uno dei kart del circuito. Il tutto sotto gli occhi degli amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Una volta, giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Sarno, malore alla guida di un go kart: 27enne muore sotto gli occhi degli amici

Un ragazzo di 27 anni di Saviano, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduto nella serata di ieri, giovedì 16 settembre, a Sarno, comune in provincia di Salerno.

Il giovane, secondo quanto riferito dalla redazione locale de Il Fatto Vesuviano, si era recato presso il circuito Internazionale Napoli in via Sarno Palma, per trascorrere una serata me ad alcuni amici. Improvvisamente, però, mentre era alla guida di un go kart, ha iniziato a star male e si è accasciato arrestando la sua corsa.

Leggi anche —> Dirigente regionale di Fratelli d’Italia trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Accortisi di quanto accaduto, i presenti hanno subito contattato il numero per le emergenze. Presso la pista si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare il 27enne. Purtroppo, dopo vari tentativi senza successo, i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto a causa di un improvviso malore che avrebbe colpito il ragazzo mentre era alla guida del kart.

Leggi anche —> Frontale tra due auto sulla strada statale: morto un agente di polizia di 52 anni

Intervenuti anche i carabinieri che ora si stanno occupando delle indagini sul caso per chiarire con certezza la dinamica dei fatti e risalire alla causa del decesso del ragazzo, su cui, però, riporta Il Fatto Vesuviano, pare possano esserci pochi dubbi: a stroncarlo sarebbe stato un malore.