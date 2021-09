Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati: non sono chiare le dinamiche della loro rottura, ma nelle ultime ore sembra essere già partita una guerra social tra di loro

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno del programma e, dopo tanti alti e bassi, hanno deciso di mettersi insieme ufficialmente e di cominciare a realizzare i loro progetti di vita insieme. Lei ha scoperto di aspettare un bambino circa un paio di anni fa ed è poi venuta al mondo la piccola Bianca, la gioia più grande dei suoi genitori. Hanno trascorso una bellissima estate tutti insieme, poi qualcosa sembra essersi rotto all’improvviso.

Uomini e Donne, tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo potrebbe essere finita per sempre

Sossio ha pubblicato un post ieri sul suo profilo, con scritto in grande “game over” e con sotto una didascalia in cui ha comunicato la rottura con Ursula a causa della loro incompatibilità caratteriale. Ha chiesto ai suoi followers di rispettare questo momento difficile per la loro famiglia. Al web non è chiaro quando si sarebbero lasciati, perché fino a due giorni fa Ursula ha pubblicato un video di lei e Sossio felici nello studio del programma in cui si sono conosciuti. Dunque, la decisione sembra essere stata presa in maniera affrettata. Qualcuno ha scritto: “è triste scrivere game over come se fosse stato un gioco“, e Ursula ha concordato accusando il suo ex di giocare cona la loro famiglia.

Adesso tutti sperano di vederli nello studio di Uomini e Donne, dove avranno modo di spiegare quello che è successo tra di loro di recente.