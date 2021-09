“Belle le due gemelle li davanti”, Wanda Nara esagera e le mette bene in mostra: lato A unico – FOTO

Wanda Nara stuzzica i fan con una visuale dall’alto che fa “tremare” i polsi. E’ l’inizio di un weekend dal sapore vivace: favolosa.

La showgirl argentina, Wanda Nara è uscita allo scoperto con una serie di foto davvero accattivanti che hanno arricchito il suo bagaglio di qualità estetiche.

In occasione del ritorno alla normalità, la principessa di Parigi ha scelto di fare ancor più la madre al tempo pieno, considerato l’elevato numero di figli da accudire e gestire, ben cinque.

Mauro Icardi d’altro canto è impegnato negli allenamenti con la squadra del “Parco dei Principi”, per un inizio di stagione più complicato del previsto. Dove dovrà faticare e non poco per ritagliarsi un ruolo da protagonista, considerati le tante stelle arrivate durante il mercato estivo.

Ritornando all’agente e moglie del bomber albiceleste, tra un impegno e l’altro non manca qualche selfie seducente che varrebbe senz’altro il “prezzo del biglietto” di una partita di cartello

Wanda Nara manda in visibilio i fan con un’inquadratura speciale – FOTO

