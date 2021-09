“Una bomba immensa”, Emma in reggiseno e culotte. Le trasparenze valorizzano tutto il suo corpo – FOTO

Emma ha riassunto l’evento tenutosi all’Arena di Verona mediante una compilation straordinaria. Le trasparenze dell’artista mettono ko i fan

Emma ha messo ko gli utenti mediante l’ultima compilation di Instagram. La cantante salentina, attualmente impegnata su Sky nella sua seconda edizione di “X Factor”, ha recentemente partecipato all’evento “Aperol with Heroes“, tenutosi all’Arena di Verona con la collaborazione di svariati artisti. Accanto all’ex vincitrice di “Amici” c’erano infatti colleghi del calibro di Achille Lauro, Gazzelle, Carmen Consoli, La Rappresentante di Lista e Madame. Si è trattato della seconda serata dell’evento a seguito del primo appuntamento dello scorso venerdì. La Marrone, attraverso i profili social, ha voluto racchiudere i momenti salienti del concerto, non mancando di esibire l’outfit mozzafiato indossato per l’occasione. La fisicità della cantante ha mandato in visibilio gli utenti di Instagram.

NON PERDERTI ANCHE —> “Stupenda è dir poco” Giulia Valentina baciata dal sole, scollo audace e davanzale in vista – FOTO

Davanzale in primo piano per Emma. Le trasparenze valorizzano tutto il corpo – FOTO

Per vederla, vai su Successivo