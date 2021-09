Empoli-Sampdoria: le pagelle e il tabellino del lunch match

Cala il sipario allo stadio Castellani, dove si è appena conclusa Empoli-Sampdoria, lunch match della quarta giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina il lunch match della quarta giornata di campionato con la vittoria della Sampdoria per 3-0 in casa dell’Empoli. Dopo mezz’ora a reti bianche, a sbloccare la partita ci pensa Caputo che realizza la prima rete con la maglia dei blucerchiati sfruttando con un preciso diagonale l’ottima palla in profondità servitagli da Candreva. Nessuna esultanza per il centravanti di Altamura che ha indossato la maglia dell’Empoli per due stagioni. Nella ripresa, al 52’, Caputo trova la doppietta: dribbling su un avversario, dopo un ottimo passaggio di Bereszynski, e diagonale di potenza che piega le mani a Vicario. Candreva al 70′ chiude i conti con un perfetto tiro a giro dalla sinistra su cui il portiere avversario non può nulla.

Empoli-Sampdoria: il tabellino e le pagelle del lunch match

Quello contro l’Empoli è il primo successo per la squadra di D’Aversa che nelle prime tre gare ha conquistato solo due punti, frutto di due pareggi ed una sconfitta. Con i tre punti, la Samp sale a 5 punti in classifica, mentre i toscani rimangono a quota tre al tredicesimo posto condiviso con Genoa e Venezia.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 5, Ismajli 5,5, Luperto 5, Marchizza 5,5; Henderson 5,5 (56’ Bandinelli 6), S. Ricci 5,5, Haas 5 (56’ Zurkowski 6); Bajrami 5,5 (78′ La Mantia 6); Cutrone 5,5 (68’ Di Francesco 6), Mancuso 6 (68’ Pinamonti 6). A disposizione: Ujkani, Furlan, S. Romagnoli, Stulac, Parisi,. Allenatore: Aurelio Andreazzoli 5,5.

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6,5, Yoshida 6,5, O. Colley 6,5 (83′ Chabot s.v.), Augello 6; Candreva 7, Silva 6 (69′ Ekdal 6), Thorsby 6,5 (63’ Askildsen 6), Damsgaard 6 (69′ Depaoli 6); Caputo 7,5 (83′ Torregrossa s.v.), Quagliarella 6,5. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Ciervo, Dragusin, A. Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: Roberto D’Aversa 6,5.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Reti: 31’, 52’ Caputo (S), 70′ Candreva (S).

Ammoniti: 59′ Zurkowski (E), 73′ Askildsen (S), 88′ Torregrossa (S), 90+4 Luperto (E).

Espulsi: –

Note: 0’ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Caputo (S).

La squadra toscana tornerà in campo mercoledì sera per sfidare il Cagliari in trasferta in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la quinta giornata di campionato. La Sampdoria, invece, ospiterà a Marassi il Napoli, gara in programma giovedì alle 18:30.