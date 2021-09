Tendenze autunno – inverno, finalmente ci siamo! Come sarà il nostro armadio per la stagione 2021/22? Tante novità in arrivo.

Ogni anno la stessa storia, verso la metà di settembre ci si chiede come saranno le prossime tendenze per la stagione autunno – inverno 2021/22. Niente paura, tutti i must sono stati resi noti dalle case di moda, ne vedrete delle belle, anzi bellissime.

In moltissimi sono già alle prese con il tanto odiato cambio di stagione, in diverse Regioni d’Italia le condizioni metereologiche sono peggiorate per cui si è detto addio al caldo sole e si è fatto spazio ai primi capi morbidi ed avvolgenti.

Dal momento che moltissime persone non sanno mai cosa mettere o comunque non hanno particolare inclinazione alla moda, ricordiamo sempre di restare sul basic, di mettere nell’armadio quei capi intramontabili che fanno fare sempre bella figura, come giacche, camice, pantaloni a zampetta e così via.

Ma dal momento che è piacevole anche osare ogni tanto, ecco a te tutte le novità di quest’anno.

La parola d’ordine sarà l’essenziale, vediamo come

Dalle prime passerelle per la stagione autunno – inverno 2021/22 si può notare come il capo principale che probabilmente non passerà mai di moda è il soprabito. Ancora una volta sono molto apprezzate le dimensioni extra-large ed extra-long.

Immancabili anche quest’anno sono i maglioni comfort, in tessuti casual e denim, ma anche moltissimi capi sportivi e tecnici. Quest’anno c’è una ricerca anche dei dettagli, di quelle piccole ma significanti piccolezze, come il pizzo, i glitter e le paillettes, la parola d’ordine per le serate sarà sensualità e malizia.

La stagione di quest’anno prevede anche moltissima libertà, come sempre ognuno è libero di esprimersi come vuole a seconda dei capi che preferisce e dei colori che ama. Tra le tonalità più ricercate e che vedremo maggiormente in vetrina troviamo, il nero (intramontabile), il panna, il bianco, per quanto riguarda il classico. Per quanto riguarda i colori abbiamo, il lilla, il verde, il rosso e l’arancione (in tutte le sue sfumature).

Anche gli accessori faranno la loro parte e daranno identità ed impreziosiranno i vostri outfit. Orecchini vistosi, occhiali da sole particolari e borse, tante borse, colorate e di tutte le dimensioni. Sarà una stagione davvero interessante.