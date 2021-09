Maria Grazia Cucinotta: parole dolce per un messaggio che scalda il cuore. L’amicizia tra donne esiste ed i fan applaudono

Maria Grazia Cucinotta e Melissa Satta, scontro tra donne? Assolutamente no. La bella attrice ha augurato il meglio all’ex velina che condurrà “Missione Beauty”, un reality sui parrucchieri e la moda. Ha voluto precisare però che il progetto che vedremo in tv è opera sua e del suo storico amico, il parrucchiere Antonio Pruno.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra i due che volevano portare in tv qualcosa di nuovo e così si sono messi in contatto con una produttrice televisiva. Ma per l’hair-stylist è arrivato il ben servito, poco noto sui social e troppo pochi follower, scartato. E allora di fronte ad una reazione del genere anche la Cucinotta si è tirata fuori ma ha voluto precisare di essersi sentita tradita: “Ero convinta fossero miei amici, ci sono cascata come una cretina“.

NON PERDERTI ANCHE — > “Mai fuori posto, sei uno spettacolo” Federica Panicucci, outfit sublime

Maria Grazie Cucinotta, il messaggio per la sua amica: chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

NON PERDERTI ANCHE — > “Suprema”, Paola Iezzi inchioda in total red: per il matrimonio dell’anno ha sedotto i fan. Un incanto – FOTO

Maria Grazia Cucinotta messe da parte le polemiche sull’affaire “Missione Beauty”, torna su Instagram per mandare un bellissimo messaggio ad una sua cara amica. Come lo fa? Con una foto di lei in primo piano, sensualissima, ed un articolo di giornale.

Si tratta Luana Ravegnini che dopo 10 anni di assenza dagli schermi torna in grande stile con “Check-up”, lo storico programma Rai dedicato a salute e benessere che andrà in onda su Rai 2 il sabato mattina.

Era stata lei a voler lasciare la tv per dedicarsi alla famiglia. L’amore con l’imprenditore Renato Della Valle, il trasferimento a Londra ed una figlia. Ora la presentatrice ha 52 anni, è matura ma ha anche tutto il tempo e la voglia di dedicarsi ancora al suo lavoro. Un momento così importante che per la Cucinotta non poteva passare inosservato.

E così è arrivato un dolce post su Instagram: “In bocca al lupo alla mia bellissima amica @luanaravegniniofficial per questa sua nuova avventura….. #luanaravagnini”. Parole che scaldano il cuore e che mostrano come l’amicizia vera tra le donne, anche nel mondo dello spettacolo, esiste.

I suoi fan l’applaudo per il gesto e per il dolce messaggio e molti sono quelli che chiedono dove e come vedranno la Ravegnini in tv.