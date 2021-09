La conduttrice per la nuova puntata del suo programma ha sfoderato un look aggressivo impreziosito da delle décolleté femminili e molto sensuali.

Il ridimensionamento dei suoi programmi dopo i cali drastici nelle percentuali relative allo share registrato negli scorsi mesi ha fatto fare un passo indietro alla produzione Mediaset che l’ha allontanata così dai suoi appuntamenti settimanali consueti.

Barbara D’Urso ha così perso il monopolio della domenica mantenendo solo i pomeriggi tra settimana con “Pomeriggio Cinque”. Un duro colpo per lei che è inoltre stata costretta anche a proporsi al pubblico con un nuovo look più rigoroso e meno sfrontato come siamo abituati a vederla da sempre in tv. Vediamo l’outfit indossato ieri che ha fatto sussultare i suoi follower sui social.

Barbara D’Urso mostra le gambe e le fan esplodono nei complimenti più belli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“In pelle we trust…” scrive Barbarella ironica nella didascalia dell’ultimo post social pubblicato. Nel salottino trucco prima di iniziare la diretta si trova seduta sul divano per un momento di relax.

Indossa una t-shirt bianca molto accollata, gonna tubino in pelle (similpelle?) nera che a fascia sui fianchi e delle décolleté pump nere con triplo laccio sul collo del piede meravigliosamente incorniciato.

Una vera donna di classe con questo nuovo, e forse ringiovanito, modo di approcciarsi alla moda che anche i follower non hanno potuto non osservare. I commenti che emergono prepotenti sotto ad ogni foto sono decisamente meno aggressivi rispetto a qualche mese fa, a dimostrazione che questa nuova versione di Barbara piace molto a casa:

“Ritorna la domenica…manchi come l’ariaa❤️❤️”, “Sempre scarpe stupende…e che ne vogliamo dire dell’eleganza? 👏”, “Una delle poche foto senza le MINNE di fuori. Menomale va”, “Vorrei esser come te a 64 anni, invidia Barbara!”, “Bellissima 🙌 le gambe più belle”.