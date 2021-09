Barbara D’Urso, sopra la FOTO una pioggia di critiche

La fantastica conduttrice televisiva italiana ha caricato una nuova foto sul suo profilo Instagram, ma lo scatto non è stato apprezzato…

La splendida sessantaquattrenne ha pubblicato da pochissimo una nuova foto sul suo profilo Instagram: l’immagine è a dir poco divina!

Nello scatto Maria Carmela D’Urso, conosciuta come Barbara D’Urso, è semi – distesa su una poltroncina viola, con le gambe accavallate, una mano appoggiata sul ventre, il sorriso sulle labbra e gli occhi rivolti verso l’alto: l’attrice, immortalata nel corso di una telefonata, è semplicemente uno schianto!

Il suo outfit è composto da una canottiera nera, una gonna color prugna ed un paio di sandali: uno stile che non teme rivali!

La didascalia, che la bella influencer ha scelto per questo post, è una frase estrapolata dal testo di una canzone di Nek, che si sposa alla perfezione con lo stile dello scatto, ovvero: “Se telefonando…”

Barbara D’Urso, le critiche si sono sprecate: qualcosa ha dato fastidio ai followers… – FOTO

La foto, condivisa circa due ore fa, è stata molto bersagliata dagli haters, forse per invidia o forse per cattiveria, ma Barbara continua per la sua strada, che da sempre le riserva grandissimi successi e tante soddisfazioni.

Ecco alcuni esempi dei commenti negativi ricevuti: “Ma che gambe hai? Non so se fanno impressione o solamente ridere”; “Che bello non vederti più”; “Più falsa dei soldi del Monopoli, ridicola”; oppure “Lo stile, questo conosciuto”.

Oltre agli haters, però, ci sono molti altri utenti che la apprezzano e che le hanno scritto tanti bei messaggi, ad esempio: “Barbara sei la numero uno, rimarrai sempre una grande professionista”; “Complimenti!”; “Se telefonando, io potessi dirti che sei un incanto, ti chiamerei”; oppure “Bellissima foto”.

Il post ha avuto circa 7.000 mi piace.