“Ma te non invecchi mai?”, Miriana Trevisan la t-shirt attillata rimarca le curve: davanzale meraviglioso nonostante tutto – FOTO

La showgirl, Miriana Trevisan ha pubblicato una foto in anteprima al grande evento, su Instagram. Una bellezza intramontabile in azione.

Grazie all’avvento di qualche giorno fa, nella casa più spiata d’Italia, Miriana Trevisan ha riacceso le speranze degli appassionati di rivederla nelle vesti di protagonista.

Sembra essere tornati agli inizi degli anni novanta e più precisamente nel periodo che va dal ’91 al 93′, in cui la showgirl prese parte al concorso di “Non è la Rai”. In quell’occasione, Miriana appariva tra le donne più in voga e catalogate come vincitrici al termine del percorso.

Purtroppo il destino non le ha riservato lumi da quel punto di vista, ma il sogno di diventare “grande” nello spettacolo fu soltanto rimandato di qualche anno. La Trevisan infatti uscì poco dopo allo scoperto con la partecipazione a palinsesti televisivi comici.

Da “La Corrida” a “Pressing” fino a ricoprire il ruolo di valletta in “La Ruota della Fortuna” di Mike Buongiorno

NON PERDERTI ANCHE — > Barbara D’Urso vola in alto dopo la caduta, lei risponde con gambe chilometriche e addosso solo la camicia – FOTO

Miriana Trevisan, bellezza intramontabile in anteprima tv: che spettacolo di donna – FOTO

PER VEDERE I DETTAGLI DELLO SCATTO PUBBLICATO SU INSTAGRAM DA MIRIANA, VAI SU SUCCESSIVO