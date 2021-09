Teresa Langella innamorata persa di LUI, il fidanzato deve mettersi da parte. La FOTO è immensa

L’influencer dopo la meravigliosa vacanza alle Maldive è tornata a Napoli dai genitori dove ha accolto a braccia aperte la persona più importante per lei.

Continua la love story con Andrea Dal Corso dopo la loro conoscenza avvenuta tra le fila di “Uomini e Donne” quando lei era tronista in cerca del vero amore.

Teresa Langella oggi non è solo una delle influencer partenopee più amate di sempre dai suoi follower – 895mila – ma anche una bravissima speaker di Radio 105 dove sono in molti ad apprezzare la sua freschezza nel porsi al pubblico e l’irriverenza che proprio il suo fare napoletano le regala.

La recente vacanza da favola alle Maldive è stata una boccata d’ossigeno per lei e il fidanzato che però ora si trovano a Napoli a casa dei genitori della giovane dove è stata scattata anche l’ultima foto che la ritrae accanto ad una persona molto speciale per lei.

Teresa Langella ha occhi solo per lui, che emozione unica!

In molti si sono accorti che la vacanza caraibica ha portato cambiamenti anche nell’aspetto di Teresa che si è presentata sui social molto più selvaggia e al naturale rispetto a come la conoscevamo. Capelli vaporosi e ricci e un’abbronzatura che le dona particolarmente al viso.

Il ritorno a Napoli dalla famiglia è stato suggellato da tante visite ai parenti che non vedeva da un po’ e che hanno apprezzato il suo nuovo aspetto e soprattutto da cene intime con i genitori che lei adora come ha sempre confermato nella sua pagina Instagram.

Lo scatto rubato di lei che abbraccia il padre di spalle dopo una cena in giardino è stato catturato dal fidanzato che si è limitato a scrivere un intimo “Amore” con tanto di smile a forma di bacio per raccontare l’emozione.

Teresa è molto unita al padre Alessandro e non c’è un momento in cui non manifesti questo suo sentimento così intenso e intimo che la rende felice e allo stesso tempo fa emozionare chi le sta vicino. Anche Andrea in questo caso si deve far da parte, un altro uomo viene prima di lui.