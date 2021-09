Raffaella Fico al “Grande fratello vip” sta conquistando il pubblico e i fan più fedeli, riuscirà ad arrivare alla finale?

Il “Grande fratello vip” è appena iniziato e le sorprese non sono mancate in sole tre puntate. I concorrenti stanno facendo amicizia e si stanno facendo conoscere dal pubblico italiano che con passione li segue.

Non sarà facile dimenticare il gruppo affiatato dell’anno scorso, quello che ha fatto emozionare i telespettatori fino all’ultimo, ma i partecipanti sono pronti a dare il massimo. Tra questi c’è Raffaella Fico, che non sta di certo con le mani in mano.

Raffaella Fico, il primo scatto nella casa – FOTO

L’ultima puntata per Raffaella Fico è stata molto speciale, è toccato a lei ricevere sorprese e raccontare qualcosa in più di sé. Si è lasciata andare sulla sua storia con il calciatore Mario Balottelli.

“C’è stata una situazione dietro brutta, lui non voleva più, poi lo voleva e poi non lo voleva. La situazione che abbiamo vissuta è stata abbastanza pesante. Abbiamo impiegato sette mesi per avere Pia. Io dico sempre che la nostra relazione è stata una relazione affollata e troppe persone ci hanno messo il becco”. Ha raccontato sul suo ex e padre di sua figlia Pia.

Poi è spuntata una foto sul suo profilo Instagram, è in confessionale con un sorriso smagliante e una scollatura da urlo. Sembra felice e per molti il “Grande fratello vip” potrebbe essere la sua rivincita.

“Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto di bellezza opera d’arte”. Ha commentato qualcuno sotto al post. E poi ancora tanti cuori e like per la gieffina del momento.

Riuscirà a prendere il posto di Elisabetta Gregoraci all’interno della casa? E’ ancora troppo presto per dirlo, ma qualcuno punta già tutto sulla sua vittoria. Il reality è appena iniziato e sono tante le sorprese e i colpi di scena che il pubblico dovrà aspettarsi.