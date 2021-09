Elisa Isoardi torna in tv: outfit che piace un sacco tra bellezza, sensualità e quel vedo non vedo che manda su di giri

È tornata finalmente in tv Elisa Isoardi. Tutti i suoi fan non aspettavano altro e l’hanno accolta con un’ovazione totale. Dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” nella scorsa stagione televisiva, tutti pensavano che la bella conduttrice avrebbe trovato posto in casa Mediaset con un programma suo e, invece, per il momento tutto tace.

A meno che non ci siano dei colpi di scena Elisa non ha un programma da condurre e per il momento si divide tra altri impegni lavorativi e il suo ritorno in cucina grazie ad Instagram. Ieri però è tornata a casa e come sempre è stato un momento magnifico.

NON PERDERTI ANCHE — > Nunzia de Girolamo, profilo che ti stordisce: l’ex ministra ha un fisico da 20enne. Unica – FOTO

Elisa Isoardi, in black mostra i suoi lati più belli

PER VEDERE IL VIDEO DI ELISA ISOARDI VAI SU SUCCESSIVO