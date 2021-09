Elisabetta Gregoraci incanta tutti: lo scatto mentre esce di casa nelle Instagram stories inchioda. È imperdibile

Aria di novità e cambiamenti per Elisabetta Gregoraci. Come spesso accade nella vita ci sono capitoli che si aprono e altri che si chiudono. Per la showgirl calabrese è arrivato il momento di fare gli scatoloni. Trasloco in vista verso una nuova casa, come lei stessa ha raccontato ai suoi follower.

E così per la Gregoraci non manca la fatica fisica ed emotiva. Emozioni contrastanti quelli che la pervadono al momento tra malinconia e curiosità per il nuovo. “Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perché arrivano sempre cose belle”, ha spiegato, sottolineando di essere comunque felice per la nuova casa che ha definito molto bella.

Elisabetta Gregoraci, versione bambolina sexy: la FOTO

