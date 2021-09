Elodie mostra un look da “Vertigine”: tuta aderente e tacchi a spillo. Strepitosa nel backstage del video – FOTO

La cantante per il prossimo video del suo singolo indossa una tutina nera aderentissima ed extension ai capelli, una visione senza precedenti.

Ne stanno parlando tutti. Il prossimo 24 settembre uscirà il nuovo singolo di Elodie “Vertigine”, la ballad moderna che anticipa la pubblicazione del nuovo album della cantante prevista per i prossimi mesi e che esce a quasi due anni di distanza dal suo ultimo progetto “This is Elodie”.

Il testo è scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini ma sono stati moltissimi gli artisti con cui la cantante ha collaborato in duetti strepitosi per la sua realizzazione. Lei stessa nei mesi scorsi nelle sue Instagram stories aveva mostrato il dietro le quinte di questo immenso progetto discografico che ha coinvolto Mahmood, Marracash, Tropico e Marz. Vediamo nel dettaglio però il suo look per il video.

Elodie folgora tutti, una moderna cat women in tuta e tacchi a spillo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante ha spiegato a proposito del suo ultimo lavoro: “Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. (…) sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti”.

Ciò che sta inoltre emergendo del singolo in queste ore sono alcune foto del backstage proprio del suo ultimo lavoro. Vediamo una Elodie vestita come una moderna cat women con una tutina aderentissima nera che le copre completamente il corpo lasciando scoperte solo le spalle.

Calza tacchi a spillo vertiginosi che le fasciano maliziosamente il dorso del piede e delle extension lunghissime ai capelli che rotea come fossero una frusta davanti a sé. Le foto rubate dal backstage la vedono tesa e molto preoccupata che tutto fili alla perfezione e che il lavoro finale possa piacere ai suoi follower.

Sui suoi profili social è stata pubblicata invece un’unica foto ufficiale dove appare molto sexy mentre gioca con il suo corpo e questo è bastato a scatenare i suoi oltre 2,5 milioni di follower. Il conto alla rovescia è cominciato: -2.