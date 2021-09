Morto famoso attore di “Sex & the city”. L’annuncio ha sconvolto i fan di tutto il mondo

Sex & the city. Morto l’attore Willie Garson, volto storico della serie televisiva, apparso in numerose puntate e amatissimo dal pubblico

“Sex & the city” è stata una serie televisiva rivoluzionaria, uscita alla fine degli anni ’90, che per la prima volta parlava in maniera esplicita e senza tabù della vita sessuale di quattro donne in carriera nella frizzante città di Manhattan.

Personalità diverse, situazioni variegate, in cui i telespettatori si potevano identificare puntata dopo puntata. Dopo ben sei stagioni e due lungometraggi, desta curiosità la notizia della produzione di “And Just Like That”, revival della serie originale, che vedrà Sarah Jessica Parker rivestire nuovamente i panni dell’iconica Carrie Bradshaw insieme alle sue compagne, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York). Non ci sarà, invece, Kim Cattrall nel ruolo della focosa Samantha Jones.

Arriva oggi la triste notizia della scomparsa di uno dei personaggi storici del programma.

Sex & the city: l’addio doloroso al famoso attore

É giunta notizia della morte all’età di 57 anni dell’attore Willie Garson a causa di un tumore al pancreas. Nonostante si dichiarasse eterosessuale nella vita reale, in “Sex & the city” interpretava Stanford Blatch, personaggio particolarmente legato a Carrie Bradshaw e voce del mondo omosessuale su questioni riguardo sesso e amore, testimone delle vicende delle quattro protagoniste.

Garson ha adottato un figlio, Nathen, nel 2009 quando il bambino aveva solo otto anni. É proprio lui a diffondere oggi il triste annuncio attraverso i suoi canali social. Ha scritto: “Ti amo così tanto, papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te”.

Ha poi aggiunto queste parole: “Ti amerò sempre, ma penso che sia ora che tu parta per un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto saprai mai e sono felice che tu possa essere in pace ora. Sei sempre stata la persona più tosta, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò e non lo perderò mai.”

Willie Garson ha ricevuto notorietà grazie a “Sex & the city” ma era anche tra i protagonisti della serie “White Collar” e ha ricoperto ruoli secondari in opere d’indiscussa fama come “Monk”, “Ally McBeal”, “Star Trek: Voyager”, “Friends”, “X-Files”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Buffy l’ammazzavampiri” e molti altri.

Sarah Jessica Parker ha pubblicato una Instagram Storiy in cui ha scritto: “Ci mancherai tremendamente”. Si unisce al cordoglio Cynthia Nixon che pubblica una foto insieme a Garson a cui associa queste parole: “Era infinitamente divertente sullo schermo e nella vita reale. Una fonte di luce, amicizia e tradizione dello spettacolo”.