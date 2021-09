Alessandra Celentano al veleno contro Raimondo Todaro

Domenica 19 settembre è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici e la maestra Celentano ha già trovato con chi discutere.

La maestra Alessandra Celentano, storica insegnante del talent show più famoso d’Italia, si è sempre distinta per il suo carattere pungente ed i suoi modi diretti che talvolta risultano un po’ eccessivi soprattutto quando si relaziona con ragazzi poco più che adolescenti. Durante questi anni l’insegnate di classico si è confrontata più volte anche con i suoi colleghi professori con i quali non si trovava in accordo sui giudizi dati agli alunni, l’esempio più recente è il teatrino che ha portato avanti durante tutta la scorsa edizione con Lorella Cuccarini riguardo le alunne Rosa e Martina.

Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro

Domenica 29 settembre è andata in onda la prima puntata dello storico show di canale 5 Amici. Tra i professori sono stati confermati per il canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini che l’anno scorso era nella categoria ballo, mentre tra i professori di ballo troviamo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Ormai sappiamo di che pasta è fatta la maestra Celentano, lei vuole dei ballerini con determinate doti fisiche e tecniche e questo l’ha portata spesso a confrontarsi, o a scontrarsi, con i suoi colleghi che avevano un’idea diversa.

Quest’anno la Maestra ha avuto da ridire con Todaro riguardo un’aspirate alunna, Serena. Secondo la Celentano, la ragazza non presenta il fisico adatto ad una ballerina e scarseggia anche a livello tecnico, Todaro invece ha detto di aver visto in lei del potenziale e che il fisico non è un problema, per cui le ha assegnato un banco.

La stoccata della Celentano nei confronti di Todaro è arrivata poco dopo quando si è esibito un ragazzo di nome Mirko. Il giovane non ha avuto modo di studiare per cui è prrivo di basi, ma la Maestra ha deciso di assegnargli un banco affinchè potesse iniziare a farlo, non avendone mai avuto la possiblità.

Tutti gli insegnanti sono rimasti sorpresi dalla scelta della Celentano che ha affermato :”Ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena. Che non ha i requisiti fisici e tecnici necessari” ed ha spiegato di aver dato il banco a Mirko perchè è un giovane ragazzo che ha avuto una vita difficile ed è giusto che abbia almeno una possibilità di studiare, ovviamnete senza dimenticarsi di sottolineare che se non dovesse vedere dei risultati lo mandarebbe a casa.