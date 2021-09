Chi è Hell Raton: vita, carriera, fidanzata, tutto sul giudice di “X Factor”

Riconfermato per il secondo anno consecutivo, Hell Raton torna a X Factor: conosciamolo meglio ripercorrendo la sua vita e carriera

La nuova edizione di X Factor ha avuto inizio con la messa in onda delle prime audizioni. Se al timone del talent troviamo una grossa novità, il debutto di Ludovico Tersigni alla conduzione, nessun cambio nella giuria che resta composta da Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Per quest’ultimo si tratta della seconda grande esperienza televisiva, dopo essere approdato sullo schermo lo scorso anno proprio grazie al suo ruolo di giudice.

Chi è Hell Raton: vita e carriera del giudice di X Factor

Nato a Olbia nel 1990, i suoi primi anni di vita Manuel Zappadu -nome di battesimo di Hell Raton- li passa in Ecuador, Paese d’origine della madre. La passione per la musica, e in modo particolare per il rap, lo accompagna già in tenera età e lo porta a seguire artisti di spicco della scena italiana come Salmo.

Il suo talento lo porta a incrociare la strada del rapper con il quale entra in affari. I due artisti, insieme a Enigma e DJ Slait fondano la Machete Crew, che diventerà successivamente un’etichetta discografica. La Machete è ad oggi una delle maggiori case discografiche della musica hip hop italiana ed è stata fondata con lo scopo di scoprire nuovi giovani talenti e dare loro la possibilità di emergere.

Nonostante abbia inciso e pubblicato alcuni singoli, Hell Raton ha trovato la sua strada come produttore e direttore creativo, preferendo prendere le redini dell’aspetto manageriale del progetto. Nel tempo ha continuato tuttavia ad apparire, seppur sporadicamente, nei Machete Mixtape realizzati dagli artisti della sua etichetta.

Proprio grazie al suo fiuto per il talento, lo scorso anno viene chiamato come giudice a X Factor. Una proposta che accetta con grande entusiasmo e con la curiosità di vivere un’esperienza del tutto nuova rispetto al suo bagaglio artistico e professionale. Hell Raton riveste con grande serietà il ruolo e conquista il pubblico, facendosi conoscere anche da chi aveva sentito poco parlare di lui.

Nel corso della sua prima esperienza nel talent porta alla vittoria la giovane Casadilego, concludendo l’edizione con successo. Richiamato per il secondo anno consecutivo ha accettato di tornare nei panni di giudice anche nella nuova edizione del programma, che ha dichiarato avergli insegnato che non si smette davvero mai di imparare.

Non si sa molto, invece, sulla sua vita privata che sembra voler tenere piuttosto distante dai riflettori. Se esiste qualcuno accanto a lui non è dato saperlo, almeno pubblicamente.

Per vedere all’opera Hell Raton l’appuntamento è con X Factor ogni giovedì su Sky Uno, Now Tv e TV8.