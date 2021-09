L’influencer Ludovica Valli è innamorata pazza della sua bambina, la stringe forte a sé e poi le scatta delle foto dolcissime

Ludovica Valli è inseparabile da sua figlia Anastasia, le due sono sempre abbracciate e si coccolano. Anche se la bimba non la fa dormire perché si sveglia alle 4 di notte, l’influencer è al settimo cielo. La sua vita è cambiata radicalmente dalla nascita di sua figlia, ma lei sta cercando di tornare alla sua normalità e di prendersi cura anche di se stessa con allenamenti per il corpo e benessere.

Ludovica Valli e la vita da neo mamma

L’influencer è diventata mamma 6 mesi fa di una splendida bambina di nome Anastasia, avuta dal legame con il suo Gianmaria Di Gregorio che nella vita è un imprenditore che gestisce immobili ad Ibiza. I tre sono molto felici della loro vita insieme, sono inseparabili. Nonostante gli impegni da mamma, la Valli riesce comunque a trovare del tempo per se stessa e per i suoi lavori che hanno a che fare sopratutto con i social e la moda. A inizio settembre è riuscita anche a sfilare sul red carpet di Venezia, bellissima con indosso un completo rosa.

Per il compimento dei suoi 6 mesi, la Valli ha scritto un post dolcissimo dedicato alla figlia:”Ringrazierò per sempre il giorno in cui sei nata, perché da quel momento il mio cuore ha iniziato a splendere. Essere la tua Mamma è il miglior regalo che la vita mi abbia mai fatto. Tu sei il mio cuore”. La Valli alla fine ha trovato il suo lieto fine dopo diverse delusioni. Per chi ha seguito il suo percorso da tronista di Uomini e Donne sa che le sue vicende amorose sono state tormentate. Dopo aver scelto Fabio Ferrara e aver partecipato a Temptation Island, la loro storia non è andata come si aspettava e i due si sono lasciati. Successivamente nella vita della Valli è arrivato un’altro amore, si trattava del suo personal trainer.I due hanno vissuto anni insieme ed erano molto innamorati, ma anche in quel caso Ludovica sentiva che non era il suo destino.

Dopo qualche tempo nella sua vita è arrivato l’imprenditore conosciuto ad Ibiza e da subito l’influencer aveva capito che sarebbe diventata una storia importante e duratura. E così è stato dopo anni insieme e la nascita di una figlia, manca solo un bel matrimonio che ci si augura arriverà presto!