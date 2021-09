Raffaella Fico, arriva la FOTO da bollino rosso. Slip microscopici e reggiseno in pizzo: “Capolavoro assoluto”

Raffaella Fico, nelle stories di Instagram arriva lo scatto da bollino rosso: slip microscopici e reggiseno in pizzo per la showgirl

Sta facendo ricredere la maggior parte dei telespettatori la bellissima Raffella Fico. La showgirl, alla sua seconda partecipazione al “Grande Fratello Vip“, dimostra costantemente il proprio carattere forte e determinato, che di puntata in puntata non manca di emergere a seguito delle dinamiche che si creano nella casa. La modella, che sta legando con tutti i suoi compagni, si è aperta raccontando loro i momenti più importanti della sua vita, sia negli aspetti pubblici che in quelli privati.

Mentre la Fico si trova nella casa più spiata d’Italia, i suoi profili social proseguono con le pubblicazioni, provocando ogni volta un colpo al cuore nei followers. E’ il caso dell’ultima Instagram story, in cui Raffaella si è mostrata in intimo…

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta incontenibile. Il “lato A” più bello è il suo, il VIDEO non lascia dubbi

Raffaella Fico, arriva la FOTO da bollino rosso. Slip microscopici e reggiseno in pizzo

Per vederla, vai su Successivo