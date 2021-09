Omicidio in un appartamento: madre uccisa con una coltellata, fermato il figlio

Una donna di 54 anni è stata uccisa con una coltellata nel suo appartamento di Cremona, per l’omicidio è stato fermato il figlio 35enne affetto da problemi psichiatrici.

Orrore a Cremona, dove nella mattinata di ieri una donna di 54 anni è stata assassinata con una coltellata all’interno dell’appartamento dove viveva con la sua famiglia. A fare la drammatica scoperta il marito della 54enne che, tornato in casa, ha ritrovato la donna ormai senza vita. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che hanno avviato tutti gli accertamenti e la caccia all’uomo: poche ore dopo le forze dell’ordine hanno fermato il figlio della vittima, un 35enne affetto da problemi psichiatrici, che sarebbe accusato del delitto.

Nella tarda mattinata di ieri, un brutale omicidio si è consumato in un appartamento al quinto piano di via Panfilo Nuvolone a Cremona.

Fatna Moukhrif, una donna di 54 anni, è stata assassinata con una coltellata al collo all’interno della sua abitazione, dove viveva con il marito ed i tre figli. Stando a quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, a scoprire il corpo senza vita della donna sarebbe stato il marito, una volta rientrato. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presso l’abitazione sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini per rintracciare il presunto responsabile, datosi alla fuga dopo il delitto. Alcune ore dopo, gli agenti hanno fermato il figlio della vittima, ritrovato a vagare per strada nella periferia della città. Il 35enne, affetto da problemi psichiatrici, riporta Fanpage, è stato accompagnato in caserma per essere interrogato ed è ora accusato del delitto.

Non sono ancora chiari il movente e la dinamica dell’omicidio, circostanze su cui sono ora in corso le indagini della Polizia. Maggiori dettagli potrebbero emergere dall’autopsia sulla salma della 54enne che ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.