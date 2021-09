Michelle Hunziker, gonna in pelle e FOTO dal basso: sogno ad occhi aperti

La conduttrice è tornata a fare la modella per un giorno e ha stregato tutti con un look decisamente provocante in cui le gambe sono il focus. Divina!

Sembrano entrate nel vivo le prove di “All Togheter Now” che vedranno impegnata Michelle Hunziker nei prossimi mesi autunnali sulla rete Mediaset. In molti attendevano l’annuncio da parte della conduttrice che solo ieri ha rivelato che tutto è pronto per iniziare, e stavolta anche con effetti speciali rispetto la passata edizione dello show.

La conduttrice per l’occasione ha cambiato look, capello accorciato con le punte più lunghe sul davanti che le dona un’aria frizzantina e molto più giovane. Mentre aspettiamo che il programma apra le porte della tv ci godiamo Michelle nel suo ultimo shooting fotografico al parco assieme al suo amore Odino.

NON PERDERTI ANCHE — > “Che bel sen* che hai” Wanda Nara questa volta esagera: il top non le contiene – FOTO

Michelle Hunziker a spasso con Odino non lascia tregua ai fan: scatta però la malinconia!

NON PERDERTI ANCHE — > “Dio santissimo” Elodie addosso sola la pelliccia, poi sfodera la pelle: i pantaloni cadono – FOTO

La troviamo al parco assieme al suo bellissimo levriero mentre posa con un outfit prettamente autunnale: top bianco a lupetto smanicato, gonna lunga nera a portafoglio aperta maliziosamente davanti per consentire alle gambe di muoversi fluide e booties alla caviglia da cui spunta un calzino.

La didascalia che accompagna però gli scatto sensuali di lei che gioca con Odino ha però una vena nostalgica per descrive il suo stato d’animo per la fine dell’estate a lei molto cara.

“E all’improvviso l’estate sprofondò nell’autunno…🍂🍁Pieno di fascino, bellezza e anche un pizzico di malinconia…l’autunno ci ricorda che tutto ciò che è fiorito, maturato, nato, inesorabilmente cambia, sfiorisce, cade dagli alberi…si evolve…ma lo fa con grande classe la natura. Si accendono dei colori che scaldano il cuore e ti raccontano in fondo com’è fatta la vita. Un ciclo con un inizio e una fine…che poi… fine infondo non è mai…le cose cambiano e prendono forme diverse. L’importante è esistere. Un bacio da me Odino”.

Un messaggio pieno di sentimento che in poche ore ha raggiunto il cuore della sua community che si è stratta a lei per trasmetterle un grosso abbraccio virtuale e tanta fortuna per le sue prossime sfide in tv.