Dayane Mello da infarto su Instagram. La showgirl e modella ha condiviso alcuni scatti in cui non indossa la maglietta: il suo davanzale infiamma il web.

Dayane Mello è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza devastante e per il suo fisico da paura. La brasiliana prende spesso parte a reality show, collezionando sempre ottimi risultati. Nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, la 32enne si è classificata al quarto posto. Quello che dovette subire all’interno della casa avrebbe abbattuto chiunque: nel bel mezzo del reality, gli arrivò la notizia della morte di suo fratello Lucas.

Dayane, in ogni modo, continua a brillare sui social network. I suoi contenuti sono fenomenali e le sue foto fanno velocemente il giro del web. L’ultimo post piazzato sul web ha ottenuto ottimi riscontri: il lato A sorprendente della showgirl è da crepacuore.

Dayane Mello, niente maglietta: lato A sublime

LEGGI ANCHE—> “Opera d’arte”, Raffaella Fico esplosiva da ogni angolatura, ma c’è chi la stringe a sé.. – FOTO

Sul profilo Instagram di Dayane, questa sera, è apparsa un post non adatto a chi soffre di cuore. La sensualità della modella abbaglia tutti: difficile trovare qualcuna con un tale livello di avvenenza. Negli scatti, la classe 1989 toglie tutto e resta soltanto in reggiseno. Mettendo per un attimo da parte il suo addome meraviglioso, il davanzale esplosivo conquista facilmente la scena.

Il suo lato A da paura è così in bella mostra da folgorare decisamente ogni singolo seguace. “Poderosa”, ha scritto un utente riassumendo al meglio le immagini. “Sei uno schianto”, “Hai un fisico stupendo”, “Meravigliosa”, hanno commentato così gli altri utenti italiani. La 32enne ha infatti fan ed estimatori in tutto il mondo.