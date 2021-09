Elodie è tornata in grande stile: su Instagram l’annuncio che tutti stavano aspettando. È una bomba sexy che non teme confronti

Momento d’oro per Elodie. Dalla mezzanotte, come lei stessa aveva già annunciato, è stato reso noto il suo nuovo singolo, “Vertigine”. Un lavoro nato quest’estate tra le campagne aretine dove, in gran segreto, la cantante si è rifugiata e si è messa al lavoro insieme ad Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini, autori del brano.

Ce ne aveva dato un’anteprima con un video negli scorsi giorni e ora l’attesa è finita. La sua ultima fatica artistica si preannuncia già da ora una hit assicurata. E la vita privata?

Dopo i rumors di una possibile crisi con il suo Marracash, la cantante ha vuotato il sacco su Vanity Fair dove ha posato in copertina: “È una storia stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue”.

Elodie, una tigre senza freni: VIDEO e FOTO

