“Regalaci una s*****ta come si deve”, Benedetta Parodi da bollino “rosso” infiamma il web: fa girare la testa – FOTO

Benedetta Parodi infimma il popolo di Instagram con una performance da capogiro. La signora Caressa è pronta a regalarvi un sogno.

La cuoca più invitante del web è tornata a fare la voce grossa sui social network. Benedetta Parodi non ha lasciato spazio all’immaginazione durante l’ultima performance da ammirare tutta d’un fiato.

L’autunno per la signora Caressa è iniziato nel migliore dei modi. Nessuno se lo aspettava, considerate le sue qualità, tutt’altro che accattivanti. Davanti ai fornelli si mostra una “veterana” del mestiere, saziando i palati di marito e figli ogni santo giorno.

La radiofonista di Radio Capital ha regalato un colpo da “novanta” che contribuirà ad un aumento considerevole dei likes sui social. Da lunedì a venerdì è impegnata nelle vesti di cuoca specialista, ma durante il weekend, quando si concede un po’ di meritato relax non tradisce quasi mai le attese.

La showgirl ha dimostrato di avere tanta “stoffa” di bellezza da vendere nonostante l’età non più florida. Lei è stupenda e sembra non aver perso lo “smalto” per una passione incontrollata: vediamo nei dettagli a cosa si riferisce

Benedetta Parodi accende l’entusiasmo dei fan: un outfit accattivante che invita al click

