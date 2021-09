Gli amatissimi Ferragnez hanno scaldato il cuore del web intero, con l’ultimo post condiviso dalla strepitosa imprenditrice digitale.

Proprio un’ora fa, la bellissima influencer italiana ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, con una dolcissima dedica a suo marito Federico Lucia, conosciuto da tutti come Fedez.

La foto è in bianco e nero e li immortala con le labbra che si toccano, come se si stessero per dare un bacio: insieme sono il ritratto dell’amore.

La lunga descrizione di Chiara, rivolta al suo amato rapper, comincia così: ” ‘Giuro mi fai venire voglia di futuro‘ è forse una delle dediche più piene di significato che si possano fare e ricordo benissimo il momento in cui mi hai detto una cosa simile per la prima volta”.

Subito dopo la Ferragni ha deciso di raccontare degli episodi inediti, avvenuti all’inizio della loro storia d’amore: la splendida trentaquattrenne ha infatti confessato che, nell’Ottobre del 2016, quando si frequentava con il noto cantante di nascosto e da soltanto un mese, egli le avrebbe sussurrato qualcosa di unico e speciale…

Chiara Ferragni si confida con i fan: ecco i dettagli che non sai sull’inizio della loro storia d’amore…

All’inizio della loro frequentazione, mentre erano a cena insieme, Chiara racconta l’emozione provata quando il suo attuale marito l’ha abbracciata e le ha sussurrato all’orecchio: “Io non vedo l’ora di avere una famiglia con te“.

E’ fantastico vedere come questa frase, che un tempo era soltanto un mucchio di parole, ad oggi si sia realizzata.

Infine la fotonica designer conclude scrivendo: “Con tutti i nostri casini, le centinaia di litigate, i mille difetti che abbiamo, noi siamo noi e non sceglierei mai nessun altro“.

Il post è stato un successone ed ha ottenuto già più di 500.000 mi piace ed oltre 3.000 commenti, tra i quali si legge: “Più relazioni come la vostra, grazie!“; “Mi sono sciolta”; “I miei preferiti da sempre”; …