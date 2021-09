Carolina Stramare e quella voglia di…Il VIDEO che non ti aspetti, fan sorpresi

Carolina Stramare non da pace ai suoi fan, ogni giorno li mette a dura prova. Ora ha davvero esagerato, ma come fa?

Quanta perfezione in una sola donna, Carolina Stramare annienta la concorrenza con semplicità ed intramontabile bellezza. Diventata famosa per aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia 2019, Carolina detiene un primato. E’ l’unica Miss ad regnato tra le più belle per più tempo in quanto la pandemia da Covid-19 ha bloccato anche il consueto appuntamento con la bellezza.

Dopo aver partecipato a “Miss Italia”, per Carolina si sono aperte le porte del successo. Brand nazionali ed internazionali l’hanno voluta come volto delle loro campagne pubblicitarie e la piattaforma streaming Helbiz live l’ha scelta come conduttrice sportiva per il campionato di serie B.

Carolina si impegna moltissimo nel suo lavoro che porta avanti con passione e particolare interesse, la sua professionalità non delude mai le aspettative. Nell’ultimo periodo è diventata una celebrità anche su Instagram dove si è imposta come influencer riscuotendo moltissimo successo, di fatti vanta un seguito di 279mila follower.

Carolina ha voglia di scherzare, il video diventa virale

L’ex Miss Italia ha voglia di scherzare, fa finta di fare una foto ma in realtà è un video. Non solo bellissima ma anche spiritosa, Carolina sa davvero il fatto suo. Nella storia Instagram è con Grazia Grassia sua amica ed influencer molto affermata su Instagram.

Entrambe le ragazze hanno fatto divertire milioni di follower che hanno riso per il momento inaspettato. Finalmente un pò di felicità per Carolina che ha purtroppo vissuto momenti davvero tristi prima della sua partecipazione al concorso di bellezza, a causa di una malattia la madre è venuta a mancare, lasciando nella sua vita un vuoto incolmabile.

La conduttrice sta vivendo un periodo della sua vita davvero importante, dal punto di vista lavorativo è ormai avviata ed ha in pochissimo tempo raggiunto l’apice del successo. La vediamo sgambettare da un set fotografico ad un altro, sempre con volontà, sempre con il sorriso sulle labbra.

Carolina ha un bellissimo rapporto con i suoi amici virtuali, non passa giorno senza che ci sia un contatto, un filo diretto che arricchisce sempre di più il loro legame.