Depressione: in arrivo un’app rivoluzionaria sui nostri cellulari per riconoscerne i sintomi

Depressione: una dei disturbi mentali più diffusi in assoluto. In futuro un’app scaricabile sui nostri smart phone potrebbe aiutarci a riconoscerne i sintomi. Come funziona

La depressione è una malattia subdola perché spesso non vengono riconosciuti i sintomi o sono estremamente sottovalutati; inoltre, serpeggia ancora un forte pregiudizio sociale che non la fa riconoscere a molti come una vera e propria patologia debilitante.

Secondo l’Agi, nel settembre 2020, circa il 32% degli italiani ha manifestato sintomi depressivi (1/3 della popolazione totale); dati che sono andati a inasprirsi con la propagazione del Coronavirus, l’ansia e la paura legate alla crisi sanitaria e alla conseguente situazione economica che ha inflitto danni immani a numerosi settori. In Italia si registrano ogni anno circa 4000 morti per suicidio. Particolare attenzione si deve riservare anche alla fascia più giovane della popolazione, gli adolescenti, suggerendo nelle scuole programmi psicoeducativi a supporto della loro salute mentale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> WhatsApp, ulteriore aggiornamento in arrivo: migliorato il servizio per gli utenti

Depressione e ansia: la prevenzione potrebbe avvenire attraverso un’app

Il riconoscimento tempestivo di sintomi legati alla depressione e all’ansia potrebbe in futuro arrivare grazie all’ausilio di un’app scaricabile sui nostri smartphone e dispositivi digitali.

La stanno sviluppando i ricercatori dell’Università della California e della società farmaceutica Biogen, in collaborazione con Apple Inc. (secondo quanto riportato dal Wall Street Journal).

Il nome in codice del progetto è Seabreeze (brezza di mare) e si basa sulla creazione di un algoritmo in grado di raccogliere dati dal nostro cellulare (o altro dispositivo) per rilevare spie d’allarme ed elementi associabili a preoccupanti condizioni di salute mentale.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, accetta queste nuove regole o l’app può diventare inutilizzabile

Quali sarebbero questi dati? Espressioni del volto rilevabili tramite la fotocamera, l’analisi del parlato e del tono di voce di un utente, il ritmo e la frequenza dell’attività fisica, ma anche qualità del sonno, frequenza cardiaca e respiratoria. Uno studio pioneristico e davvero rivoluzionario che potrebbe aiutare milioni di persone nel mondo ma il cui spauracchio potrebbe essere la violazione della privacy.

Lo sviluppo è ancora in fase embrionale, bisognerà vedere come la Apple garantirà i diritti dei propri utenti. Tuttavia, il colosso con base a Cupertino sostiene che tutte le informazioni recuperate non saranno mai condivise con i propri server.