Un esempio di bellezza da valorizzare con eleganza ed umiltà. L’ultima scelta di vita di Eleonora Daniele si riflette sul suo portamento. E’ “sublime”.

Una bellezza acqua e sapone. Una bellezza al naturale. Una bellezza, però, che sa anche valorizzarsi nella corsa contro il tempo. Tra un impegno di lavoro e la gioia di aver dato alla luce la piccola Carlotta nell’inizio estate del 2020, Eleonora Daniele, conduttrice e giornalista classe 1976, è da poco tornata alla guida di “Storie italiane” in ottima forma.

Sin dal suo debutto in primis danzante sulla soglia degli anni 2000, in Mediaset, e poi nei panni di coinquilina al “Grande Fratello“, la nata sotto il segno del Leone, amata per la sua energia positiva e la sua professionalità, ha ricoperto nel corso della sua carriera anche ruoli in varie serie cult tutte italiane, come quella longeva di “Un posto al Sole” oppure de “La squadra”.

Eleonora Daniele, vestito sublime e un fisico pazzesco: da ammirare

