“Love is in the Air” anticipazioni 27 settembre: Serkan è morto?

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata. Come abbiamo visto durante l’ultimo appuntamento, Serkan è scomparso dopo il disastro aereo e tutti temono la sua morte

Primo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca più amata del momento. Nell’ultimo episodio che è andato in onda venerdì, abbiamo visto Serkan coinvolto in un incidente aereo. Proprio ora che la sua vita stava procedendo finalmente nel verso giusto, Eda deve fare i conti con qualcosa che mai avrebbe pensato. Passa dall’essere una giovane futura sposa, ad una ragazza considerata già una vedova. Infatti tutti hanno la forte sensazione che purtroppo l’architetto abbia perso la vita in questo disastro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Giulia Stabile, il messaggio inaspettato della vincitrice di “Amici” e la sua speranza più grande

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Eda nel frattempo è diventata socia dell’Art Life e riesce a portare avanti l’azienda del suo fidanzato con grande successo. Nel frattempo, non ha intenzione di smettere di cercare Serkan. Tutti sono convinti del fatto che Serkan sia morto, ma lei se lo sente che invece è ancora vivo e che prima o poi. Aydan è sua complice in questo: ha già perso un figlio anni fa e non può accettare l’idea di perdere anche Serkan, che è l’unico che gli è rimasto. Eda, con l’aiuto di Deniz, Eda continua a cercare il suo Serkan, a cercare la verità su quello che è successo. Cosa sarà successo a Serkan? Tornerà a casa o è morto come pensano in tanti?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Lady Diana: il toccante dono ad Harry e William a 24 anni dalla sua morte

Per sapere qualcosa in più, non ci resta da fare altro che aspettare e sperare che nella puntata che andrà in onda domani, 27 settembre, ci saranno più informazioni sulle condizioni di Serkan.