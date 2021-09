“Un Posto al Sole” anticipazioni 27 settembre: la decisione di Serena

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole. Serena non ne può più della situazione con Filippo e ha intenzione di metterlo davanti ad una scelta

Comincia una nuova settimana per Un Posto al Sole, e tutti sperano che sia quella decisiva per trovare il colpevole dell’aggressione della giovane Susanna. Nelle ultime puntate ci sono stati degli sviluppi interessanti riguardo le indagini che hanno svolto Niko e Franco insieme, interrogando un po’ di gente attorno alla ragazza. Adesso tutti stanno cercando di capire se il colpevole può essere il nuovo fidanzato della madre di Susanna o Pasquale, quello con cui Susanna stava prima di mettersi con Niko.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Serena non ne può più della situazione che si è venuta a creare con Filippo. Da quando ha avuto l’amnesia, Serena si sente alla pari con l’ex amante del marito e non ce la fa ad andare avanti in questo modo. Proprio nelle ultime puntate l’abbiamo vista stare davvero male per questa situazione e sfogarsi sia con Marina che con suo marito. La gravidanza è oramai agli sgoccioli e non ce la fa a vivere con questa ansia di non sapere come stanno le cose tra il suo Filippo e Viviana, così decide di affrontare il marito una volta e per tutte e di metterlo davanti ad una decisione davvero molto importante. Di che decisione si tratta? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Mentre Niko chiede alla polizia di indagare sul padre di Susanna, quest’ultimo lo telefona per dirgli di avere dei sospetti su Pasquale, l’ex fidanzato della ragazza.