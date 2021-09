Ambra Angiolini e Francesco Renga, svelati i veri motivi della rottura. La reazione di Allegri

Sei anni dopo la separazione la ex coppia Francesco Renga – Ambra Angiolini torna sotto i riflettori: svelato il vero motivo che li ha portati alla rottura.

Sono passati sei anni da quando Francesco Renga ed Ambra Angiolini hanno deciso di separarsi, eppure i fans della coppia continuano a sperare in un possibile ritorno di fiamma. Nonostante le speranze del pubblico, però, non sembra esserci nessuna speranza su un futuro di nuovo insieme: a testimonio del loro grande amore sono rimasti i due figli, Jolanda e Leonardo, ma entrambi gli ex coniugi hanno superato la rottura e ritrovato l’amore in altre persone. Se durante gli anni subito successivi alla rottura Francesco ed Ambra non hanno mai rivelato nessun dettaglio che potesse far capire il motivo della separazione, ultimamente il web è tornato a parlarne e ha scoperto qualcosa di più.

Perché si sono lasciati Francesco Renga ed Ambra Angiolini

Le prime dichiarazioni di Ambra Angiolini a proposito della separazione da Francesco Renga sono arrivate nel 2017. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair dopo tanto tempo di silenzio Ambra ha raccontato a tutti che “due anni prima il suo cuore aveva smesso di battere per una persona gigantesca”, riferendosi ovviamente all’ex compagno. Nonostante il grande dolore, non solo dei due protagonisti ma anche dei fans che per anni li hanno seguiti con affetto, la rottura era effettivamente prevedibile. Già molto prima dell’intervista a Vanity Ambra e Francesco erano stati paparazzati insieme dal magazine Chi, e il linguaggio dei loro corpi non faceva intendere nulla di buono. La tensione tra i due era evidente, e nonostante la coppia sia sempre stata molto riservata i fans più cari avevano capito che la loro relazione non sarebbe durata ancora per molto.

Nessun episodio sconvolgente, nessun tradimento. Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati perché il loro amore, con il tempo, era finito. Secondo quanto raccontato posteriormente la separazione è stata tranquilla e cordiale, anche per il bene dei loro figli. Dopo la fine dell’amore con Renga la Angiolini ha conosciuto l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, con cui ha riscoperto i sentimenti intensi della gioventù.

“Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore” ha raccontato poi Ambra a proposito di Massimiliano. Lui non ha mai commentato questa relazione in pubblico. Chissà cosa ne pensa l’allenatore della Juventus