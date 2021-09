“GF Vip”, Sophie Codegoni balletto sfrenato in puntata, curve stratosferiche e tuta aperta sul seno – FOTO

L’ex tronista sta facendo (s)parlare di sé anche ora che è all’interno della Casa più spiata d’Italia, il pubblico però so divide: commenti al vetriolo.

Dopo l’esperienza a “Uomini e Donne” come tronista Sophie Codegoni è sbarcata al “Grande Fratello Vip” dove sta già facendo emergere il suo carattere molto deciso e la sua grinta da vendere.

La rottura con il suo corteggiatore Matteo Ranieri non sembra averla turbata granché visto che sembra aver ripreso ampliamente in mano la sua vita e nonostante i tanti commenti negativi su quanto avvenuto lei non ha ceduto ed è andata avanti per la sua strada. Vediamo come ha animato la serata ai suoi compagni ieri sera dentro la Casa.

Sophie Codegoni balla e ride, le orecchie da coniglietta le donano moltissimo

Tutti i concorrenti della Casa ieri sera si sono divertiti in giardino con costumi da coniglio e orecchiette pelose che hanno donato grande seduzione alle donne presenti.

“Alcuni vip si siedono in giardino a rilassarsi ed è a questo punto che Sophie cerca di ravvivare gli animi, incitando i compagni a divertirsi tutti insieme…” #gfvip #staff ❤️ ha scritto la sua Fanpage a margine dell’ultimo post che la vede ballare e muoversi con le sue forme perfette e sinuose. Calza una tuta di jeans scuro aperta maliziosamente sul seno del brand GAëLLE PARIS di cui è testimonial.

Molti fan hanno però non apprezzato questa sua performance e hanno deciso di rivolgere dei messaggi diretti alla giovane in cui criticano la sua partecipazione al reality:

“Io devo capire come faccia ad essere cosi vuota”, “Certo deve sponsorizzare la tuta che indossa😂…e fare balletti 🙌 una ragazza piena di contenuti”, “Con quella faccia da papera, e quello sguardo da furbacchiona, tanto prima o poi ti rivelerai per quello che sei realmente!!! 👌”. Chissà se Sophie (e la sua Fanpage) risponderanno alle critiche ricevute.