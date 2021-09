Melissa Satta magnifica in total black per la diretta tv ma i suoi fan per lei chiedono altro: c’è chi osa e non si contiene

Tutto pronto per lo “sbarco” di Melissa Satta su Rai 2 per il nuovo reality show dedicato al mondo della bellezza. Si parte il 30 settembre con “Missione Beauty” e, come lei ha spiegato a Tele Sette, ci saranno “24 professionisti del mondo della bellezza si sfidano in diverse prove”. Ecco che così oltre a volto dello sport, Melissa sarà anche il capitano delle sfide a suon di phone e make-up.

Melissa Satta in nero è wow, ma i follower vorrebbero altro

