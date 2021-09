Elisabetta Gregoraci è un’esplosione di incanto: ogni scatto che pubblica sul suo profilo di Instagram, raggiunge numeri incredibili di likes e di commenti di apprezzamento

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl, attrici, conduttrici, personaggi più famosi del mondo della televisione italiano, e da circa un anno anche più amato. Ha esordito quando era appena una ragazzina, ma la sua storia d’amore con Flavio Briatore l’ha resa vittima di pregiudizi quando già era molto piccola. Il suo matrimonio è finito qualche anno fa, quando ha capito di meritare un amore che la facesse sentire viva: Flavio, per molti motivi, non era un marito molto presente e lei non riusciva più a reggere questa situazione.

Elisabetta Gregoraci, un semplice selfie in macchina che fa impazzire tutti

Lo ha raccontato proprio lo scorso anno, quando è entrata a far parte della casa del Grande Fratello Vip. Non aveva mai accettato di prendere parte a reality perché avendo un figlio piccolo non voleva perdersi nessun momento del suo Nathan, ma ora che sta diventando grande lei ha deciso di concedersi questa possibilità. Partecipando al programma si è spogliata di tantissimi pregiudizi, ha imparato a farsi voler bene e oggi ha un pubblico che la segue ogni giorno con costanza e con affetto. Basta vedere i commenti che le scrivono sotto ai post che pubblica su Instagram: l’ultimo, ad esempio, è un semplice selfie in macchina che ha scatenato l’amore di tutti i suoi followers, che l’hanno riempita di complimenti.

Non a caso, Elisabetta è una delle donne più belle del nostro Paese: più passano gli anni, più la sua bellezza sboccia come un fiore.