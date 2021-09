“Un Posto al Sole” anticipazioni 28 settembre: Serena chiede aiuto

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata. Serena ha messo Filippo davanti ad una scelta. Intanto continuano le indagini sull’aggressore di Susanna

Secondo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Tutti stanno aspettando i prossimi episodi con la speranza di poter scoprire qualcosa in più riguardo l’aggressione che ha subito Susanna. D’altra parte, Silvia sta continuando la sua relazione clandestina con Giancarlo e infine, ma non meno importante, la questione riguardo Serena e Filippo che sono sempre più distanti da quando lui si è risvegliato dall’operazione al cervello con una brutta amnesia.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Serena e Filippo sono sempre di più ai ferri corti e le cose tra di loro non accennano proprio a migliorare. Dopo il periodo di quiete che hanno vissuto, in seguito all’amnesia di Filippo, Serena non ha intenzione di sopportare anche un ulteriore tradimento. Filippo ha ricominciato a lavorare con la skipper con cui aveva tradito sua moglie e questa cosa sta mandando Serena in tilt, perché non si aspettava di dover fare i conti anche con una cosa del genere proprio in questo periodo. Infatti lei ha deciso di mettere Filippo davanti ad una scelta: o lei o Viviana. Filippo è davvero confuso a riguardo e Serena decide di cercare conforto sfogandosi con una persona che conosciamo.

Proseguono le indagini su Susanna che ha subito un’aggressione nell’ufficio di Niko. L’avvocato non sa più cosa fare per aiutare suo padre e cercare la verità su Susanna, per questo motivo decide di seguire la pista che gli ha indicato il padre della sua ex fidanzata.