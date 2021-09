Durante la registrazione di Uomini e Donne in studio si scatena il caos: il tronista viola le regole e viene cacciato dalla trasmissione. Ecco cosa è accaduto

Iniziata da poco meno di un mese, la nuova stagione di Uomini e Donne porta già con sé non pochi colpi di scena. L’ultimo è avvenuto nel corso della registrazione del Trono Classico di domenica 26 settembre e vede coinvolto uno dei nuovi tronisti. Il pubblico dovrà attendere ancora qualche settimana prima di poter vedere la puntata ma le anticipazioni rivelate da Il Vicolo delle News stanno facendo il giro del web. Ecco cosa è accaduto in studio.

Maria De Filippi perde la pazienza: tronista allontanato dal programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Il percorso che dovrebbe portare i tronisti a trovare l’amore è appena iniziato, ma per uno di loro sembra essere già terminato. Nel corso dell’ultima registrazione è accaduto qualcosa di spiacevole che ha coinvolto uno dei ragazzi seduti sul trono: Joele.

Stando alle testimonianze del pubblico presente in studio, il giovane ha violato le regole chiedendo a una delle corteggiatrici di contattarlo privatamente al di fuori del programma. Questo sarebbe avvenuto durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, che più di tutte ha attirato l’attenzione del tronista.

Durante un ballo Joele ha sussurrato a Ilaria di averla rintracciata sui social attraverso un amico che avrebbe potuto fare da tramite tra i due. Il tronista pensava di non essere ascoltato eppure, nonostante il microfono spento, la redazione lo ha ugualmente sentito. Una volta riportato quanto accaduto alla padrona di casa, Maria De Filippi si è confrontata con il ragazzo non nascondendo l’irritazione dovuta al tentativo di presa in giro.

Il tronista ha chiaramente violato le regole della trasmissione che richiedono totale trasparenza nei confronti del dating show. A questo punto la conduttrice ha invitato Joele ad abbandonare il trono, non volendo più avere niente a che fare con lui.

Uno spiacevole risvolto che ha portato Joele a interrompere bruscamente e in poco tempo la sua avventura all’interno di Uomini e Donne.