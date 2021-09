Stratosferica Guendalina Tavassi su Instagram. Due angolazioni che mandano al manicomio: dietro e davanti da infarto

Si confida con il suo pubblico social Guendalina Tavassi che di certo non sta passando un periodo facile della sua vita. Lei, come sempre, cerca di nascondere le difficoltà e di trasmettere allegria e spensieratezza.

Nelle sue Instagram Stories non mancano mai i contributi scanzonati, i momenti di quotidianità con i suoi figli, soprattutto i più piccoli avuti dall’ex marito Umberto D’Aponte ma, nello stesso tempo, arrivano anche delle bombe social da crepacuore.

Scatti super sexy nei quali l’ex gieffina mette in mostra le sue grazie, non tutte naturali si sa, ma lei non lo nasconde ed in pochissimo tempo è il delirio. Nell’ultimo post due foto da estasi ed una riflessione a cuore aperto.

Guendalina Tavassi, davanti e di profilo: apoteosi di forme

