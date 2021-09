“I cori della curva sono meritati” Diletta Leotta, scopre la pancia e mostra la parte più bella: è SPETTACOLARE – FOTO

La conduttrice di Dazn ha pubblicato un sensualissimo scatto che ha lasciato senza parole i followers. Una bellezza mozzafiato!

Senza dubbio stiamo parlando di una delle donne più belle, amate e desiderate dagli italiani. Soprattutto da tutto il pubblico di Instagram che non può fare a meno di rimanere incollato ad apprezzare i suoi scatti condivisi ogni giorno.

La bella catanese è salita sulla cresta dell’onda grazie al suo talento e alla sua bellezza. Entrata nel mondo dello spettacolo e della tv soprattutto in ambito calcistico, presentando i programmi Dazn, e commentando da bordo campo le gare di Serie A.

Non solo calcio e tv ma anche radio e intrattenimento, infatti, Diletta conduce insieme a Daniele Battaglia anche il programma ”Take Away” su Radio 105.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Con te è sempre primavera”, FOTOGALLERY bollente per Maddalena Corvaglia: lo zoom sul décolleté è d’obbligo

Diletta e quello scatto senza precedenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, di recente, è tornata alle cronache per la sua relazione con l’attore turno, Can Yaman. I due sono stati fidanzati per oltre un anno ma oggi sembrerebbe che la loro relazione sia giunta al capolinea.

A ”Verissimo” la conduttrice ha dichiarato: “Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme“, affermando che la proposta di matrimonio è arrivata dopo un solo mese che stavano insieme, probabilmente bruciando un po’ troppo le tappe.

E poi ha aggiunto: “Non è un momento facile, come può capitare a tutte le coppie. Non so in futuro cosa succederà. L’amore è imprevedibile e anche la vita è imprevedibile”, ammettendo di essere ancora innamorata dell’attore.

Intanto, la presentatrice siciliana, si mostra in tutto il suo splendore, in macchina, mentre indossa una sensualissima tuta lilla che risalta tutte le sue curve perfette.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Sei stupenda”, Nunzia De Girolamo outfit al “limite” scuote la libidine dei followers: gambe meravigliose – FOTO

Il web è in visibilio e i commenti di apprezzamento si sprecano. 243 mila like ricevuti in pochissime ore, sono l’esempio di come la bella Leotta sia amata da tutto il pubblico che la segue.