Fedez innamorato perso di Gigi Hadid, il rapper prende in giro Chiara Ferragni sui social ma lei risponde con altrettanta cattiveria!

Chiara Ferragni e Fedez restano una delle coppie “social” più amate dal pubblico del web e non solo. Nei cinque anni passati insieme l’influencer è riuscita a far abituare anche il rapper alla vita online, e ogni giorno i due condividono su Instagram tanti dei momenti trascorsi a casa o in giro per l’Italia. Non solo fotografie dei loro due bambini, Leone e Vittoria, ma anche video esclusivi registrati dietro le quinte di eventi riservati ai più importanti VIP internazionali. È proprio durante uno di questi eventi, in occasione della Milano Fashion Week, che Fedez ha incontrato Gigi Hadid, modella di cui si dice da sempre “innamorato perso”.

Guarda qui —> “Clamoroso”: Fedez spiazza tutti, indosso tacchi vertiginosi. La scelta di stile scatena le critiche – FOTO

Fedez e Gigi Hadid, Chiara Ferragni commenta davanti a tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Guarda qui —> “Più relazioni come la vostra, grazie” Chiara Ferragni e Fedez, come tutto ebbe inizio – FOTO

Gigi Hadid è una modella famosissima, e per questo motivo alla famiglia Ferragnez capita spesso di incontrarla agli eventi d’alta moda a cui viene invitata Chiara. L’ultimo di questi è stata la sfilata Versace x Fendi, tenutasi a Milano in conclusione della Milano Fashion Week 2021. Chiara e Fedez sono stati invitati a bordo passerella da Donatella Versace, mentre Gigi Hadid era lì proprio per sfilare davanti a tutti. Fedez aveva raccontato di essere molto emozionato per il possibile incontro con Gigi già durante la diretta Instagram organizzata per la pubblicazione di “Meglio del cinema”, il suo nuovo singolo. In videochiamata con 50mila followers il rapper aveva chiesto alla moglie se sapesse qualcosa sulla partecipazione della modella alla sfilata; Chiara, abituata alle insinuazioni scherzose del marito, aveva risposto vagamente.

Grazie ai video pubblicati da Fedez sui social, comunque, siamo venuti a sapere che sì, Gigi Hadid era proprio lì con loro. Il cantante è riuscito addirittura a scattarsi una foto insieme a lei, pubblicandola poi su Instagram con la didascalia “Mi fai venire voglia di futuro… ah no!”.

Chiara Ferragni ha risposto velocemente allo scherzo del marito, pubblicando un commento altrettanto ironico sotto il post: “Mi fai venire voglia di divorzio!”. Ovviamente si è trattato solo di leggere prese in giro, e tra la coppia più famosa d’Italia non sembrano esserci problemi sentimentali.