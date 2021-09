Un assolo dalla sensualità incantevole approda sul web con la firma de “Le Donatella”: il décolleté non è mai stato così in vista. E’ monumentale.

Se soltanto poche ore fa il duo musicale de “Le Donatella” aveva dichiarato al suo pubblico di starsi muovendo “nella stessa direzione“, stavolta ad emergere sarà un solo esponente della celebre coppia divenuta incredibilmente famosa grazie alle loro pubblicazioni su Instagram.

Le sorelle gemelle, Giulia e Silvia Provvedi, ormai gettonate influencer continuano ad essere, sotto lo pseudonimo di “terapiste”, un punto di riferimento sia per quel che riguarda simpatici aneddoti, in quanto fonte certa di spassionato intrattenimento nel quotidiano per i loro 1,4 milioni di follower, che per alcune strepitose mise en place. L’ultima collezione di scatti ne sarà la prova.

Le Donatella e il décolleté mai così in vista. Una “gnocca monumentale”, lo zoom è incantevole

