“Love is in the Air” anticipazioni 29 settembre: brutto colpo per Eda

Anticipazioni della prossima puntata di Love is in the Air. Serkan è tornato dopo l’incidente e ha rivelato a tutti di aver perso la memoria. Eda non si da per vinta

Love is in the Air ci aspetta domani con il terzo appuntamento della settimana. Qualche giorno fa ci siamo presi tutti un grande spavento: proprio mentre Eda e Serkan erano nel bel pieno dei preparativi del loro matrimonio, quest’ultimo ha avuto un incidente aereo che non solo ha mandato all’aria tutti i suoi programmi con la fidanzata, ma ha fatto anche temere alla sua famiglia di averlo perso. Sono stati dei giorni davvero drammatici ma Aydan ed Eda non hanno mai perso la speranza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Grande Fratello Vip”, concorrente abbandona la casa: annuncio a sorpresa

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a L o v e I s I n T h e A I r ( @ l o v e I s I n t. h e a I r e a l l )

Serkan è ritornato proprio nella scorsa puntata e quello che è accaduto ha spiazzato tutti: infatti lo abbiamo visto rientrare a lavoro mano nella mano con Selin, che fino ad un anno fa era la sua fidanzata. I nostri protagonisti hanno scoperto che Serkan ha perso la memoria e pensa di stare ancora con Selin. Per quanto la situazione sia davvero critica, Eda non si è mai data per vinta e non ha intenzione di farlo adesso. Ha deciso di impegnarsi per aiutare Serkan a recuperare la memoria e, ha deciso che se questo non dovesse succedere, riuscirà a farlo innamorare di lei ancora una volta. Se ci è riuscita l’anno scorso, riuscirà a farlo anche questa volta. Serkan come reagirà nel vedere questa sconosciuta stargli così tanto vicino?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Litigi nella Casa del GF: “Sono sempre i soliti”, Manila sbotta…

Per scoprire come proseguiranno le cose tra di loro, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio della serie tv turca.