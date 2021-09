Malore mentre fa il bagno in mare: turista muore durante una vacanza

Una turista di 61 anni è morta annegata questa mattina nel mare di Capaci, comune in provincia di Palermo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari.

Tragedia questa mattina a Capaci, in provincia di Palermo. Una turista di 61 anni ha perso la vita in mare, forse a causa di un malore. Soccorsa dal marito, la 61enne è stata portata a riva, dove i medici giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri e i militari della Guardia Costiera che ora stanno conducendo tutti gli accertamenti del caso per cercare di capire con esatezza cosa sia accaduto alla donna.

La vittima, secondo quanto riporta la redazione locale del sito Blog Sicilia, è una turista 61enne di Bolzano che stava trascorrendo le vacanze in Sicilia alloggiando presso l’hotel Saracen insieme alla sua famiglia. La turista mentre faceva il bagno nelle acque vicino il lido Sirenetta, secondo le prime informazioni, avrebbe iniziato a sentirsi male improvvisamente e sarebbe annegata. A soccorrerla per primo il marito che si sarebbe accorto che la coniuge era in difficoltà in mare.

Sul posto nel frattempo si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Una volta portata a riva, i medici hanno provato a rianimare la donna, ma ogni tentativo è risultato vano, e ne è stato constatato il decesso, che, scrivono i colleghi di Blog Sicilia, sarebbe sopraggiunto per annegamento.

Intervenuti per gli accertamenti del caso gli uomini della Guardia Costiera ed i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia ed appurare le cause che avrebbero provocato l’annegamento. L’ipotesi al momento più accreditata, riferisce Blog Sicilia, è quella che la donna sia stata colta da un malore mentre si trovava in acqua.