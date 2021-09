Valentina Vignali, l’inedito corpo a corpo fa scintille sul web – FOTO

Valentina Vignali, uno scatto inedito apparso sul web ha scatenato lo stupore dei fans: il corpo a corpo che non ti aspetti.

Valentina Vignali tira un sospiro di sollievo, dopo un periodo turbolento scandito dallo smarrimento di Muffin – l’amico pelosetto a cui è particolarmente legata – che per 48 ore è stato in giro per la città e dall’ingresso dei ladri in casa della nota influencer che si trovava a Milano per lavoro.

A quanto pare è tornato il sereno per la cestista che ha pubblicato un giorno fa il video emozionante dell’abbraccio tra Valentina e il dolce amico a quattro zampe. Chiusa fortunatamente la parentesi, adesso la Vignali prosegue con le sue attività di influencer e sportiva.

LEGGI ANCHE>>>Alice Campello felice più che mai, “Le mattine che amo” – FOTO

Valentina Vignali, sorriso enigmatico ed il corpo a corpo che non ti aspetti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Unica”: Natalia Paragoni irresistibile, gambe incrociate e minigonna inguinale. Visione sbalorditiva – FOTO

Valentina Vignali, sorriso enigmatico ed una grinta che conquista. Queste foto, postate solo un’ora fa hanno catturato le attenzioni da parte del web. Versione cestista, sta disputando una partita direttamente dall’Unipol Arena, Bologna. I due scatti sono molto esilaranti per l’espressione del viso che pare voglia comunicare senza alcun dubbio “Spostati” all’atleta che la stava affrontando.

Chi ha scattato le foto è stato bravissimo a cogliere l’attimo. Valentina indossa il completino bianco con scritte, shorts corti e tanto di canotta, al centro il numero 19. L’avversario invece il completino nero. Nonostante la Vignali sia alta 183 cm…sembra quasi piccina rispetto all’altro atleta, come infatti sottolinea la stessa rispondendo ad un commento dei fans definendosi una nana.

Numerose le storie che in queste ore sono presenti sul profilo ufficiale di Valentina, momenti dedicati alla pallacanestro e quelli di vita quotidiana insieme a Muffin che le rompe una ciabatta. I due sono più inseparabili che mai, il cane è persino abituato a stare sotto i riflettori, una star. Sotto l’ultimo post una fan ha colto il momento per sottolineare tutto l’enorme dispiacere condiviso.

“Adesso, però, Vale, mi devi un ansiolitico per quanta ne ho avuta!”…non tarda ad arrivare la proposta della 30enne: “facciamo una bella festa a base di camomilla per chi è stato in ansia insieme a me 48h”.