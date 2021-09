“Affascinante e Unica” Ilary Blasi basta uno sguardo e resti fulminato: sensuale e sexy resti di ghiaccio – FOTO

Ilary Blasi strepitosa: la splendida conduttrice ha postato sui social network uno scatto straordinario.

Ilary Blasi è una conduttrice di livello assoluto. La romana ha esordito prima come modella prendendo parte a ‘Miss Italia’ per poi diventare letterina per ‘Passaparola’. La classe 1981, in questi anni, ha condotto programmi come ‘Grande Fratello Vip’, ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘Star in the Star’.

La Blasi è la moglie di Francesco Totti. Alcuni rumors però preoccupano i fan: nella giornata di ieri, lo storico capitano della Roma ha raggiunto il traguardo dei 45 anni. Rispetto agli altri compleanni, questa volta la bella showgirl non ha postato nulla sui social. In un’epoca come questa, in cui gli utenti scovano dettagli in maniera così veloce, lo gesto di Ilary non è passato inosservato. Secondo alcuni, la coppia sta vivendo un periodo di crisi. Tralasciando tutto ciò, la bella romana ha postato una magnifica fotografia.

Ilary Blasi spettacolare: la foto fa il giro del web

Ilary ha condiviso uno scatto super sui social network. La moglie di Francesco Totti è appoggiata ad una parte su cui ci sono diversi quadri di supereroine appartenenti al mondo Marvel. Stando a quanto risulta dal post, la foto è stata realizzata al Disney Hotel di New York.

Non a caso, la romana usa una frase ben precisa per la sua didascalia. “Girls Power (La forza delle donne)”, si legge. Il post ha raccolto in breve tempo 18mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Bella come sempre”, “Sei sempre al top”, “Affascinante ed unica”: gli utenti si complimentano con lei con facilità.

Ilary, in questa caldissima (e lunghissima) estate 2020 ha regalato scatti da applausi in cui indossava costumi super sexy. La conduttrice è una donna molto bella e affascinante ed è dotata di un fisico bellissimo.