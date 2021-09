I familiari e gli amici della giovane blogger americana Gabby Petito si sono riuniti domenica 26 settembre per la celebrazione del funerale.

Questa domenica (26 settembre) i parenti e i familiari della giovane blogger americana Gabby Petito si sono riuniti a New York per celebrare il suo funerale: l’evento è stato trasmesso in diretta nazionale via streaming online. Il caso di Gabrielle è stato difatti il giallo più sentito negli Stati Uniti: in sospeso insieme ai genitori, il Paese è rimasto in attesa di sue notizie fino alla fine; fino all’ultima piega tragica dell’inchiesta, culminata col ritrovamento dei resti della 22enne in una foresta di Wyoming. Prosegue la caccia a Brian Laundrie, il fidanzato 23enne, scomparso dallo scorso venerdì 17 settembre.

NON PERDERTI ANCHE >>> Parco giochi finito in tragedia: bimba di 6 anni cade nel vuoto e muore

L’ultimo addio a Gabby Petito: l’urna è vuota

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabby (@gabspetito)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Camion investe bimbo in bicicletta: aveva solo 2 anni

Gabby Petito è stata dichiarata scomparsa l’11 settembre, data del ritorno di Brian Laundrie nella sua casa in Florida senza di lei. La coppia era partita in furgone per un viaggio all’insegna dell’avventura per i posti più suggestivi degli Stati Uniti. I paesaggi sarebbero poi stati condivisi giornalmente con i rispettivi follower attraverso la pubblicazione di foto e video sui principali social networks e sulla piattaforma YouTube. Scomparso a sua volta, il giovane 23enne era inizialmente ricercato come “persona d’interesse” nel caso della sparizione di Gabrielle Petito.

In seguito al ritrovamento del corpo della giovane blogger, la caccia all’uomo è proseguita. Accusato di frode bancaria per aver utilizzato dispositivi non autorizzati della vittima dopo la sua morte, Brian Laundrie è adesso ricercato come potenziale sospetto del femminicidio di Gabby. Il mandato di arresto è stato emesso lo scorso giovedì 23 settembre dalla polizia federale degli Stati Uniti: le sue ricerche sono attualmente incentrate in una zona paludosa della Florida.

Parenti e amici della vittima si sono riuniti ieri (domenica 26 settembre) nei pressi di New York per dare l’ultimo addio alla piccola Gabby. La celebrazione del funerale ha utilizzato un’urna funeraria vuota: la salma di Gabrielle è ancora in mano agli investigatori dell’FBI per ulteriori accertamenti sul caso. Il padre di Gabby Petito, che ha aperto la cerimonia di domenica a Holbrook a Long Island vicino a New York City, si è rivolto alla folla, esortando gli americani a non sentirsi tristi per la morte della figlia, bensì di salutare la sua vita breve, ma intensa e ricca di avventure.

“Quando uscirai da qui, lasciati ispirare da ciò che [Gabby] ci ha dato, perché tutti conoscono il suo nome oggi.“, ha concluso Joe Petito.

La notte prima del funerale, la madre di Gabby, Nichole Schmidt, ha espresso su Facebook la sua profonda gratitudine a tutti i sostenitori.

Fonte People