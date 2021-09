Ilary Blasi spiazza i fan. La showgirl pronta per una nuova vita?

Ilary Blasi parla del suo futuro lasciando increduli i fan. Le pressioni della celebrità hanno portato la soubrette a una scelta radicale

La conduttrice e soubrette romana si svela al settimanale Chi?, annunciando di voler presto lasciare la televisione. Ilary Blasi, attualmente alla guida della trasmissione “Star in The Star”, starebbe infatti soffrendo la pressione e i ritmi dei programmi in prima serata. “Ogni volta – ha raccontato la presentatrice – prima di cominciare mi dico ‘ma chi me lo ha fatto fare, perché non sono sul divano di casa mia?'”.

Le polemiche in Mediaset e i piani per il futuro: Ilary Blasi parla dei tempi del ritiro

Il basso riscontro di pubblico aveva già destato malumori in casa Mediaset, tanto da mettere in discussione la prosecuzione del programma, complice l’intervento dello stesso Pier Silvio Berlusconi. La partenza era stata tutt’altro che esaltante: le due puntate avevano ottenuto soltanto l’11% e l’11,5% di share. Non a caso il numero di puntate è stato ridotto a 5 rispetto alle 7 previste inizialmente.

Lo show in onda ogni giovedì sera vede dieci concorrenti del mondo dello spettacolo interpretare i grandi della musica italiana e internazionale. Nonostante i risultati non incoraggianti, Ilary Blasi ha continuato con la consueta tenacia, maturando però un ripensamento generale sulla propria carriera.

La moglie di Francesco Totti, infatti, dopo quest’esperienza ha raccontato di preferire un palinsesto mattutino, in vista del suo prossimo abbandono del piccolo schermo, almeno per quanto riguarda la conduzione.

La Blasi starebbe pensando di continuare la carriera televisiva da dietro le quinte, potendo dunque armonizzare al meglio la vita privata e quella professionale. Un cambiamento non da poco per una delle donne più in vista della galassia Mediaset, reduce la scorsa primavera dalla conduzione della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi). Per il momento, però, assicura: “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni”.

